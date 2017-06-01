حصري.. هذا هو أعلى معدل في الباكالوريا بجهة فاس مكناس ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن صاحبة أعلى معدل في امتحانات الباكالوريا بجهة مكناس فاس تدعى ''غيثة شيبوب'' تدرس بمؤسسة الفلاح الخصوصية، بعد حصولها على معدل 19,20 بمسلك العلوم الفيزيائية خيار اللغة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن صاحبة أعلى معدل في امتحانات الباكالوريا بجهة مكناس فاس تدعى "غيثة شيبوب" تدرس بمؤسسة الفلاح الخصوصية، بعد حصولها على معدل 19,20 بمسلك العلوم الفيزيائية خيار اللغة فرنسية.

وبخصوص أعلى معدل بالمغرب، فإلى حدود الساعة ما تزال تلميدة تنحدر من سيدي بنور تدعى "إيمان طويل" في المرتبة الأولى بحصولها على 19.31 بالتعليم العمومي.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت اليوم الثلاثاء أن عدد الناجحين الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي في الدورة العادية لامتحانات الباكالوريا 2017 بلغ 156 ألف و42 ناجحة وناجحا، بنسبة نجاح بلغت 50,28 بالمائة مقابل 49,15 بالمائة في الدورة نفسها لعام 2016 وبزيادة بلغت 1,13 نقطة مئوية.