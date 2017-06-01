نايضة...برلماني''بالبيجيدي" يُهدد والي سوس اللجوء للقانون بعد توبيخ مستشار جماعي بأكادير ﻿

هدد عبد الله أوباري البرلماني السابق عن مدينة أكادير ونائب رئيس جهة سوس ماسة، والي الجهة''زينب العدوي'' باللجوء للقانون بالقول'' زمن الوصاية على المجالس إنتهى، و هذا هو مربط الفرس في الموضوع، و على

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هدد عبد الله أوباري البرلماني السابق عن مدينة أكادير ونائب رئيس جهة سوس ماسة، والي الجهة''زينب العدوي" باللجوء للقانون بالقول" زمن الوصاية على المجالس إنتهى، و هذا هو مربط الفرس في الموضوع، و على مسؤولي الإدارة الترابية أن يدركو ذلك و إلا فإن تصرفاتهم سيطالها القانون''.



وأضاف البرلماني السابق، في تدوينة له على حسابه الخاص فايسبوك، تعليقا على فيديو توبيخ الوالي العدوي لمستشار جماعي عن حزب العدالة و التنمية بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، بأنه''سلوك عير صائب" موضحا بالقول ''إذا أرادت العامل / الوالي أن تخاطب المجلس فهذا يتم من خلال الرئيس فقط أو أحد نوابه"..." وليس من إختصاصات العامل تقريع المجلس و توجيه اللوم له أصلا، و كيف إذا كان ذلك أمام الملأ''.



و شدد أوباري في تدوينته، بأنه''إذا كانت للعامل ملاحظات على المجلس و على أدائه فمجاله الإجتماعات و المراسلات وليس الشارع، و إلا فإن من حق رئيس المجلس هو أيضا ان ينبه العامل الى مجالات التقصير في عملها أمام الناس و بحضور وسائل الإعلام" .



هذا، وعاد الصراع لينشب مجددا بين عامل أكادير إداوتنان زينب العدوي وبلدية أكادير التي يسيرها حزب''البيجدي"، حيث أن الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التي تعيشها المدينة، سببها الرئيسي هو الصراعات المتتالية بين المسؤولين المنتخبيين والمحليين منذ سنوات.





