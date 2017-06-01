 نايضة...برلماني''بالبيجيدي" يُهدد والي سوس اللجوء للقانون بعد توبيخ مستشار جماعي بأكادير ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حصري.. هذا هو أعلى معدل في الباكالوريا بجهة فاس مكناس | مجتمع

حصري.. هذا هو أعلى معدل في الباكالوريا بجهة فاس مكناس

نايضة...برلمانيبالبيجيدي يُهدد والي سوس اللجوء للقانون بعد توبيخ مستشار جماعي بأكادير | بوليتيك

نايضة...برلماني''بالبيجيدي" يُهدد والي سوس اللجوء للقانون بعد توبيخ مستشار جماعي بأكادير

عاجل: وفاة رئيس هذه الدولة والملك محمد السادس يُعزي | مجتمع

عاجل: وفاة رئيس هذه الدولة والملك محمد السادس يُعزي

فيديو | بلاغ القصر الملكي : الملك محمد السادس يترأس حفل احياء ليلة القدر المبارك | مجتمع

فيديو | بلاغ القصر الملكي : الملك محمد السادس يترأس حفل احياء ليلة القدر المبارك

فيديو | نشرة خاصة: موجة حرارة تصل إلى 46 درجة ابتداء من أطول نهار في السنة بالمغرب إلى غاية السبت المقبل | مجتمع

فيديو | نشرة خاصة: موجة حرارة تصل إلى 46 درجة ابتداء من أطول نهار في السنة بالمغرب إلى غاية السبت

هام لأصحاب الباكلوريا : هذا هو عدد الناجحين في امتحانات الباكالوريا 2017 | مجتمع

هام لأصحاب الباكلوريا : هذا هو عدد الناجحين في امتحانات الباكالوريا 2017

نشرة خاصة: موجة حرارة تصل إلى 46 درجة ابتداء من أطول نهار في السنة بالمغرب إلى غاية السبت المقبل | مجتمع

نشرة خاصة: موجة حرارة تصل إلى 46 درجة ابتداء من أطول نهار في السنة بالمغرب إلى غاية السبت المقبل

مثير.. ها علاش سمحات دوزيم في سلسلة طاليس ووليداتو | ثقافة و فنون

مثير.. ها علاش سمحات دوزيم في سلسلة طاليس ووليداتو

عاجل: تلاميذ منطقة الريف يتحصلون على أعلى المعدلات في الباكالوريا و هذا ما يطالبون به‎ | مجتمع

عاجل: تلاميذ منطقة الريف يتحصلون على أعلى المعدلات في الباكالوريا و هذا ما يطالبون به‎

المغرب‪..‬ قطر والسعودية...

نايضة...برلماني''بالبيجيدي" يُهدد والي سوس اللجوء للقانون بعد توبيخ مستشار جماعي بأكادير

بتاريــخ : 20 يونيو 2017 / 20:37 نايضة...برلمانيبالبيجيدي يُهدد والي سوس اللجوء للقانون بعد توبيخ مستشار جماعي بأكادير | بوليتيك
نايضة...برلماني''بالبيجيدي" يُهدد والي سوس اللجوء للقانون بعد توبيخ مستشار جماعي بأكادير
هدد عبد الله أوباري البرلماني السابق عن مدينة أكادير ونائب رئيس جهة سوس ماسة، والي الجهة''زينب العدوي'' باللجوء للقانون بالقول'' زمن الوصاية على المجالس إنتهى، و هذا هو مربط الفرس في الموضوع، و على

شوف تيفي

هدد عبد الله أوباري البرلماني السابق عن مدينة أكادير ونائب رئيس جهة سوس ماسة، والي الجهة''زينب العدوي" باللجوء للقانون بالقول" زمن الوصاية على المجالس إنتهى، و هذا هو مربط الفرس في الموضوع، و على مسؤولي الإدارة الترابية أن يدركو ذلك و إلا فإن تصرفاتهم سيطالها القانون''.

وأضاف البرلماني السابق، في تدوينة له على حسابه الخاص فايسبوك، تعليقا على فيديو توبيخ الوالي العدوي لمستشار جماعي عن حزب العدالة و التنمية بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، بأنه''سلوك عير صائب" موضحا بالقول ''إذا أرادت العامل / الوالي أن تخاطب المجلس فهذا يتم من خلال الرئيس فقط أو أحد نوابه"..." وليس من إختصاصات العامل تقريع المجلس و توجيه اللوم له أصلا، و كيف إذا كان ذلك أمام الملأ''.

و شدد أوباري في تدوينته، بأنه''إذا كانت للعامل ملاحظات على المجلس و على أدائه فمجاله الإجتماعات و المراسلات وليس الشارع، و إلا فإن من حق رئيس المجلس هو أيضا ان ينبه العامل الى مجالات التقصير في عملها أمام الناس و بحضور وسائل الإعلام" .

هذا، وعاد الصراع لينشب مجددا بين عامل أكادير إداوتنان زينب العدوي وبلدية أكادير التي يسيرها حزب''البيجدي"، حيث أن الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التي تعيشها المدينة، سببها الرئيسي هو الصراعات المتتالية بين المسؤولين المنتخبيين والمحليين منذ سنوات.



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

أكادير الصراغ التدوينة المسؤولين شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

التحقيق في مشاريع رياضية ضخمة بالمغرب قد تطيح بشخصيات معروفة | بوليتيك

التحقيق في مشاريع رياضية ضخمة بالمغرب قد تطيح بشخصيات معروفة

مؤثر...حكومة العثماني تتجاهلجثة المعطل المغربي الذي توفي غرقا بالسواحل الليبيبة | بوليتيك

مؤثر...حكومة العثماني تتجاهل''جثة" المعطل المغربي الذي توفي غرقا بالسواحل الليبيبة

عاجل: الملك محمد السادس يحيي ليلة القدر بمسجد الحسن الثاني بالدارالبيضاء | بوليتيك

عاجل: الملك محمد السادس يحيي ليلة القدر بمسجد الحسن الثاني بالدارالبيضاء

بالصورة..هذا هو المشروب المفضل لدى الملك محمد السادس | بوليتيك

بالصورة..هذا هو المشروب المفضل لدى الملك محمد السادس

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو هام للمغاربة..معلومات مبسطة و مفيدة شرعا حول زكاة الفطر/شروط/مقدار/واجبات | بــووز
منذ 17 دقيقة

فيديو هام للمغاربة..معلومات مبسطة و مفيدة شرعا حول زكاة الفطر/شروط/مقدار/واجبات

كريم بركاوي لاعب فريق حسنية أكادير طاح فالفخ بعدما وصفو أقرب صديق ليه بالمنافق | طاخ فالفخ مع شوف تيفي

كريم بركاوي لاعب فريق حسنية أكادير طاح فالفخ بعدما وصفو أقرب صديق ليه بالمنافق

من طرائف تصريحات تلاميذ الباكالوريا بعد النتائج: حطو لينا امتحان الخيال العلمي و لكن جبنا الباك | خارج البلاطو

من طرائف تصريحات تلاميذ الباكالوريا بعد النتائج: حطو لينا امتحان الخيال العلمي و لكن جبنا الباك

بالفيديو:أجواء باردة لحظة الإعلان عن نتائج الباكالوريا بفاس | خارج البلاطو

بالفيديو:أجواء باردة لحظة الإعلان عن نتائج الباكالوريا بفاس

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

حصري.. هذا هو أعلى معدل في الباكالوريا بجهة فاس مكناس | مجتمع
منذ 8 دقائق

حصري.. هذا هو أعلى معدل في الباكالوريا بجهة فاس مكناس

نايضة...برلمانيبالبيجيدي يُهدد والي سوس اللجوء للقانون بعد توبيخ مستشار جماعي بأكادير | بوليتيك

نايضة...برلماني''بالبيجيدي" يُهدد والي سوس اللجوء للقانون بعد توبيخ مستشار جماعي بأكادير

عاجل: وفاة رئيس هذه الدولة والملك محمد السادس يُعزي | مجتمع

عاجل: وفاة رئيس هذه الدولة والملك محمد السادس يُعزي

فيديو | بلاغ القصر الملكي : الملك محمد السادس يترأس حفل احياء ليلة القدر المبارك | مجتمع

فيديو | بلاغ القصر الملكي : الملك محمد السادس يترأس حفل احياء ليلة القدر المبارك

﻿ ﻿
اليوم 13:03 GMT

عاجل وحصري.. هذا هو أعلى معدل في الباكالوريا بالمغرب إلى حدود الساعة..وصاحبته تلميذة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.