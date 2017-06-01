عاجل: وفاة رئيس هذه الدولة والملك محمد السادس يُعزي ﻿

شوف تيفي: و م ع
بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية إلى رئيس مجلس النواب رئيس جمهورية فانواتو بالنيابة فخامة السيد إسمون سايمون، على إثر وفاة رئيس جمهورية فانواتو بالدوين جاكوبسون لونسدال.
ومما جاء في برقية جلالة الملك "وبهذه المناسبة الأليمة، أتقدم إليكم ومن خلالكم لأسرة الفقيد ولشعب فانواتو الصديق، بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في فقدان رجل دولة محنك يحظى بالتقدير لدى الجميع، سائلا الله تعالى أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يتقبل الراحل في ملكوته الأعلى، ويشمله بمغفرته ورضوانه."
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