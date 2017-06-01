نشرة خاصة: موجة حرارة تصل إلى 46 درجة ابتداء من أطول نهار في السنة بالمغرب إلى غاية السبت المقبل ﻿

أفادت نشرة خاصة لمديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن موجة حرارة قد تصل أعلى درجاتها إلى 46 درجة، يرتقب أن تهم العديد من مناطق المملكة، وذلك ابتداء من يوم غد الأربعاء وإلى غاية يوم السبت المقبل.

"شوف تيفي"

أفادت نشرة خاصة لمديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن موجة حرارة قد تصل أعلى درجاتها إلى 46 درجة، يرتقب أن تهم العديد من مناطق المملكة، وذلك ابتداء من يوم غد الأربعاء وإلى غاية يوم السبت المقبل.

وتوقعت النشرة أن تتراوح درجات الحرارة العليا بين 41 و44 درجة يومي الأربعاء والخميس المقبلين باوسرد ووادي الذهب وبوجدور، والعيون وطرفاية والسمارة، وطاطا وتارودانت واسا الزاك وزاكورة والراشيدية.

وستتراوح درجات الحرارة، حسب ذات المصدر بين 37 و40 درجة بورزازات والفقيه بن صالح، وقلعة السراغنة والرحامنة ومراكش، واليوسفية والصويرة (الداخل) وكلميم (شرق)، وطانطان (شرق) وبني ملال.

وبالنسبة ليومي الجمعة والسبت، توقعت المديرية أن تتراوح درجات الحرارة العليا بين 42 و46 درجة باوسرد ووادي الذهب وبوجدور والسمارة، وآسا الزاك وطاطا وزاكورة وتارودانت.

وستبلغ درجات الحراة ما بين 37 و41 درجة بكلميم وطان طان وسيدي ايفني وشتوكة ايت باها وأكادير (الداخل)، والعيون ومراكش واليوسفية والصويرة وشيشاوة، وقلعة السراغنة وبني ملال والفقيه بن صالح وسطات، وخريبكة وتاونات ومولاي يعقوب ومكناس وسيدي قاسم، ووزان وسيدي سليمان والخميسات وبن سليمان، وسيدي بنور وبرشيد (شرق) وآسفي (شرق) والراشيدية.

من جهة أخرى، توقعت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية زخات رعدية محليا قوية اليوم الثلاثاء، من الساعة الرابعة زوالا إلى غاية العاشرة ليلا بأزيلال وبني ملال وميدلت، وخنيفرة وافران وبولمان، بالاضافة إلى زخات رعدية أخرى، يحتمل أن تكون معتدلة محليا بتاوريرت وكرسيف وتازة وتاونات ومرتفعات الحسيمة.

تجدر الإشارة إلى أن جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر، كشفت لـ "شوف تيفي" الأسبوع الماضي، أن 26 من رمضان الجاري الموافق ليوم الأربعاء 21 يونيو، يعتبر أطول نهار هذه السنة، موضحة أن الانقلاب الصيفي Summer solstice هذا العام يحدث بالمملكة المغربية والمنطقة العربية وكامل النصف الشمالي للكرة الأرضية يوم الأربعاء 26 رمضان 1438 هـ الموافق ل21 يونيو 2017 عند الساعة 04:15 صباحا بالتوقيت المحلي.



