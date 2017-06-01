مثير.. ها علاش سمحات دوزيم في سلسلة طاليس ووليداتو ﻿

كشفت مصادر جد مطلعة لـ''شوف تيفي'' أن القناة الثانية ''دوزيم'' لم تبث سلسلة ''ولاد الحاج علي'' التي كان يفترض أن ترى النور في رمضان لأنها اعتبرتها مسيئة للشعب المغربي، من خلال معالجتها لزاوية الموضوع الذي

شوف تيفي



كشفت مصادر جد مطلعة لـ"شوف تيفي" أن القناة الثانية "دوزيم" لم تبث سلسلة "ولاد الحاج علي" التي كان يفترض أن ترى النور في رمضان لأنها اعتبرتها مسيئة للشعب المغربي، من خلال معالجتها لزاوية الموضوع الذي تتحدث عنه.



المصادر ذاتها قالت إن هذا العمل سار على منهج غير الذي وضع له، وهذا راجع لعدم المراقبة من طرف القناة، حيث شارك فريق "إيموراجي" الفكاهي الذي يقوده عبد العالي لمهر الملقب بـ"طاليس"، في هذا العمل المفروض فيه أنه فكاهي، لكنه يحمل بين ثناياه تجريح ولا يصلح للمشاهدة.



جدير بالذكر أن مجموعة من الأعمال المغربية تصور وتصرف عليها أموالا من المال العام، دون أن تخرج للوجود، ولا يشاهدها الجمهور المغربي، نظرا للاستهتار وانعدام مسؤولية البعض.



