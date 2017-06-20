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عاجل: تلاميذ منطقة الريف يتحصلون على أعلى المعدلات في الباكالوريا و هذا ما يطالبون به‎

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عاجل: تلاميذ منطقة الريف يتحصلون على أعلى المعدلات في الباكالوريا و هذا ما يطالبون به‎

بتاريــخ : 20 يونيو 2017 / 19:13 عاجل: تلاميذ منطقة الريف يتحصلون على أعلى المعدلات في الباكالوريا و هذا ما يطالبون به‎ | مجتمع
عاجل: تلاميذ منطقة الريف يتحصلون على أعلى المعدلات في الباكالوريا و هذا ما يطالبون به‎
علمت ''شوف تيفي'' أنه سُجلت أعلى معدلات الباكالوريا بجهة الحسيمة حيث حصل التلاميذ على نصيب أكبر من النقط بالتعليم العمومي.

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" أنه سُجلت أعلى معدلات الباكالوريا بجهة الحسيمة حيث حصل التلاميذ على نصيب أكبر من النقط بالتعليم العمومي.

و حسب ما توصلت به "شوف تيفي"، سُجلت بثانوية إمزورن نواحي الحسيمة، حسب النتائج الأولية أعلى النقط ،حيث حصلت التلميذة عائشة قرشاوي على معدل ب18،13 في العلوم الفزيائية تليها أميمة اليوسفي بـ17،79 ثم مونية أوسار بـ17،46

وعلى مستوى ذات الجهة ،حصل سفيان هشام على معدل 19,04 وهي أعلى نقطة بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

و قد عبر أبناء الريف عن فرحتهم بهذه النتائج المحصلة، واصفينها بالهدية إلى كل معتقلي حراك الريف، مطالبين من السلطات و الحكومة بتشييد عدد من الجامعات و الكليات قصد مساعدة الطلبة على متابعة دراساتهم العليا.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت أن عدد الناجحين الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي في الدورة العادية لامتحانات الباكالوريا 2017 بلغ 156 ألف و42 ناجحة وناجحا، بنسبة نجاح بلغت 50,28 بالمائة مقابل 49,15 بالمائة في الدورة نفسها لعام 2016 وبزيادة بلغت 1,13 نقطة مئوية.

وأوضح بلاغ للوزارة اليوم الثلاثاء أن عدد الحاصلين على الباكالوريا من الممدرسين في قطب الشعب العلمية والتقنية بلغ 100 ألف و244 بنسبة نجاح بلغت 52,78 بالمائة أما في قطب الأدبية والأصيلة فقد بلغ عدد الناجحين 55 ألف و719 بنسبة نجاح بلغت 46,33 بالمائة.

وبالنسبة للمسالك الدولية للباكالوريا المغربية، يوضح البلاغ، فقد بلغ عدد الناجحين 7745 ناجحة وناجحا، بنسبة نجاح بلغت 97,09 بالمائة، أما بالنسبة للباكالوريا المهنية، فقد بلغ عدد الناجحين 79 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 55,63 بالمائة.

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