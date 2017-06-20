عاجل وحصري.. هذه صاحبة أعلى نقطة في امتحان الباكالوريا بالبيضاء+صور ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أنأعلى نقطة في جهة الدار البيضاء سطات، كانت من نصيب التلميذة زينب فقير من الثانوية التأهيلية مولاي إدريس بالبيضاء، التي حصلت على معدل 19.28 في الامتحان الوطني و19.14 في

"شوف تيفي":

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أنأعلى نقطة في جهة الدار البيضاء سطات، كانت من نصيب التلميذة زينب فقير من الثانوية التأهيلية مولاي إدريس بالبيضاء، التي حصلت على معدل 19.28 في الامتحان الوطني و19.14 في المعدل العام شعبة الفيزياء.

وأوضح المصدر ذاته أن التلميذة المذكورة، تحتل الوصافة بالمغرب في التعليم العمومي، بعد "إيمان طويل" التي حصلت على معدل 19,31 في الامتحان الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت اليوم الثلاثاء أن عدد الناجحين الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي في الدورة العادية لامتحانات الباكالوريا 2017 بلغ 156 ألف و42 ناجحة وناجحا، بنسبة نجاح بلغت 50,28 بالمائة مقابل 49,15 بالمائة في الدورة نفسها لعام 2016 وبزيادة بلغت 1,13 نقطة مئوية.



