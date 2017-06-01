 خطير ومروع.. بمساعدة الديسيتي، العثور على كمية كبيرة من الأسلحة من بينها الكلاشينكوف في كلميم وهذه علاقتها بالبوليساريو ﻿
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خطير ومروع.. بمساعدة الديسيتي، العثور على كمية كبيرة من الأسلحة من بينها الكلاشينكوف في كلميم وهذه علاقتها بالبوليساريو

بتاريــخ : 20 يونيو 2017 / 18:53 خطير ومروع.. بمساعدة الديسيتي، العثور على كمية كبيرة من الأسلحة من بينها الكلاشينكوف في كلميم وهذه علاقتها بالبوليساريو | حوادث و حقوق
خطير ومروع.. بمساعدة الديسيتي، العثور على كمية كبيرة من الأسلحة من بينها الكلاشينكوف في كلميم وهذه علاقتها بالبوليساريو
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة كلميم، أمس الاثنين، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف تسعة أشخاص يوجد من ضمنهم خمسة مواطنين مغاربة، ومواطن من

"شوف تيفي"

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة كلميم، أمس الاثنين، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف تسعة أشخاص يوجد من ضمنهم خمسة مواطنين مغاربة، ومواطن من جنسية مالية وآخر جزائري وشخصين ينحدران من مخيمات تندوف يحملان هوية صادرة عن جبهة البوليساريو.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة من حجز كمية مهمة من ىسلاح الكلاشينكوف وسلاح ناري أوتوماتيكي و47 رصاصة من عيار 9 ملمتر، تم جلبه من مخيمات تندوف لأغراض إجرامية، وبندقية صيد غير مرخصة مصحوبة بـ205 خرطوشات، و10 هواتف محمولة من بينها ثلاثة للاتصال عبر الأقمار الاصطناعية، وثلاث سيارات إحداها تحمل صفائح مزورة، بالإضافة إلى مبالغ مالية مهمة بالعملتين الوطنية والجزائرية.

وحسب المصدر ذاته، فقد وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتحديد جميع امتدادات هذه الشبكة الدولية وارتباطاتها المحتملة خارج أرض الوطن.

 

‫شوف تيفي

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خطير ومروع..بمساعدة الديسيتي العثور على سلاح الكلاشينكوف في كلميم هذه علاقتها بالبوليساريو

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