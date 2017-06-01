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التحقيق في مشاريع رياضية ضخمة بالمغرب قد تطيح بشخصيات معروفة

بتاريــخ : 20 يونيو 2017 / 18:17 التحقيق في مشاريع رياضية ضخمة بالمغرب قد تطيح بشخصيات معروفة | بوليتيك
التحقيق في مشاريع رياضية ضخمة بالمغرب قد تطيح بشخصيات معروفة
علمت ''شوف تيفي'' أن وزارة الشباب والرياضة تعيش حالة إستنفار لمسؤولين بالوزارة بطلب من الوزير الجديد على القطاع، للقيام بفحص شامل للعديد من المشاريع الرياضية الضخمة التي أشرفت عليها الوزارة أو ساهمت

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن وزارة الشباب والرياضة تعيش حالة إستنفار لمسؤولين بالوزارة بطلب من الوزير الجديد على القطاع، للقيام بفحص شامل للعديد من المشاريع الرياضية الضخمة التي أشرفت عليها الوزارة أو ساهمت فيها.

وحسب مصادر مطلعة، فرئيس الحكومة سعد الدين العثماني على إطلاع ببعض المشاريع الرياضية التي تحوم فيها شكوك حول تدبيرها والميزانيات المخصصة لها والتي أنشئت في عهد الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بن كيران.

وقالت ذات المصادر، أنه من السابق لأوانه الحديث عن القيمة المالية التي بددت في هذه المشاريع من دون أثر ونتائج ملموسة على قطاع الشباب والرياضة بالمغرب، لكن الأيام المقبلة ستكشف نتائج التدقيق الذي يقوده الوزير الجديد على القطاع، بعد تعيينه لمسؤولين جدد على مصالح حساسة بالوزارة.

وأضاف ذات المصدر، أن التحركات الإدارية داخل مصالح الوزارة الوصية على قطاع الشباب والرياضة، سببه التخوف من تكرار الفضيحة العالمية في عهد الوزير محمد أوزين، والتي لازالت تبعاتها مستمرة إلى حدود اليوم، خاصة وأن المشاريع الرياضية تحت التحقيق والمتابعة أشرفت عليها مقاولات مقربة من شخصيات عمومية معروفة.



‫شوف تيفي

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