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مؤثر...حكومة العثماني تتجاهل''جثة" المعطل المغربي الذي توفي غرقا بالسواحل الليبيبة

بتاريــخ : 20 يونيو 2017 / 18:15 مؤثر...حكومة العثماني تتجاهلجثة المعطل المغربي الذي توفي غرقا بالسواحل الليبيبة | بوليتيك
مؤثر...حكومة العثماني تتجاهل''جثة" المعطل المغربي الذي توفي غرقا بالسواحل الليبيبة
كشف فاعل جمعوي من قلعة مكونة، أن جثة الطالب الباحث إبن المنطقة''رشيد بن حسي'' لن يتم إستقدامها من ليبيا لدفنها بالمغرب، وليست هناك مراسيم رسمية لجنازة الضحية بل إن جثته دفنت في ليبيا رفقة المئات من

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كشف فاعل جمعوي من قلعة مكونة، أن جثة الطالب الباحث إبن المنطقة''رشيد بن حسي" لن يتم إستقدامها من ليبيا لدفنها بالمغرب، وليست هناك مراسيم رسمية لجنازة الضحية بل إن جثته دفنت في ليبيا رفقة المئات من المهاجرين السريين الذي لقوا حتفهم غرقا بالبحر الأبيض المتوسط.

وأضاف ذات المصدر، أنهم حاولوا التواصل مع وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة بهدف على الأقل إحضار جثة المعطل الذي حاول الهجرة بطريقة غير شرعية نحو إيطاليا، لكن جميع المساعي والإجراءات باءت بالفشل نظرا، للصراعات السياسية والدموية التي تعيشها ليبيا منذ سنوات حكم القذافي.

وأوضح ذات المصدر، أن رئيس الحكومة والوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية وشؤون الهجرة على إطلاع بأدق تفاصيل الموضوع، لكنهم يتجاهلون القضية لأسباب لا يعلمها جيدا سوى سعد الدين العثماني ووزيرة عبد الكريم بن عتيق.

وقال الجمعوي، إن إستقدام جثة الراحل الذي حاول البحث عن الفردوس المفقوذ لإنقاذ أسرته وإنتشالها من الفقر والحرمان، ليس أمرا سهلا، لكن تقديم التعازي للعائلة وشرح نفاصيل الموضوع كان سينسي العائلة قليلا في غرق إبنها، وسيخفف على أصدقائه وقعة الرسالة المؤثرة التي كتبها على حائطه بالفايسبوك قبل الرحيل.


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