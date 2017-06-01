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عاجل .. منفذ الهجوم في الشانزليزيه بايع تنظيم الدولة الإسلامية

بتاريــخ : 20 يونيو 2017 / 18:14 عاجل .. منفذ الهجوم في الشانزليزيه بايع تنظيم الدولة الإسلامية | دولي
عاجل .. منفذ الهجوم في الشانزليزيه بايع تنظيم الدولة الإسلامية
كشفت وكالة ''فرانس بريس'' أن مصدر مقرب من التحقيق، ذكر يومه الثلاثاء أن الرجل الذي صدم بسيارته حافلة للشرطة في جادة الشانزليزيه وسط باريس أمس الاثنين بايع تنظيم الدولة الاسلامية في رسالة عثر عليها

"شوف تيفي"

كشفت وكالة "فرانس بريس" أن مصدر مقرب من التحقيق، ذكر يومه الثلاثاء أن الرجل الذي صدم بسيارته حافلة للشرطة في جادة الشانزليزيه وسط باريس أمس الاثنين بايع تنظيم الدولة الاسلامية في رسالة عثر عليها المحققون.

وأوضحت الوكالة الفرنسية أن الرسالة التي كتبها آدم الجزيري البالغ من العمر 31 عاما المدرج على لوائح أمن الدولة منذ العام 2015 لانتمائه إلى تنظيم إسلامي متطرف، كانت موجهة إلى صهره وبايع فيها زعيم تنظيم الدولة الاسلامية ابو بكر البغدادي.

 

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