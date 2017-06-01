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مثير وبالفيديو..باحث سعودي يفك أهم ألغاز القرآن الكريم بعد 1400 سنة من نزول الوحي+تفاصيل تظهر لأول مرة

بتاريــخ : 20 يونيو 2017 / 18:07 مثير وبالفيديو..باحث سعودي يفك أهم ألغاز القرآن الكريم بعد 1400 سنة من نزول الوحي+تفاصيل تظهر لأول مرة | منوعات
مثير وبالفيديو..باحث سعودي يفك أهم ألغاز القرآن الكريم بعد 1400 سنة من نزول الوحي+تفاصيل تظهر لأول مرة
كشف موقع ''القدس'' الفلسطيني، يومه الثلاثاء أن أطروحات علمية قدمها الباحث السعودي، لؤي الشريف، أثارت جدلا بالأوساط الثقافية المهتمة باللغات القديمة وعلاقتها وأثرها باللغات الحالية التي يعرفها

"شوف تيفي"


كشف موقع "القدس" الفلسطيني، يومه الثلاثاء أن أطروحات علمية قدمها الباحث السعودي، لؤي الشريف، أثارت جدلا بالأوساط الثقافية المهتمة باللغات القديمة وعلاقتها وأثرها باللغات الحالية التي يعرفها الجميع ومن بينها اللغة العربية.


وأوضح الموقع الفلسطيني أن لؤي الشريف وتحت عنوان "الجذور الآرامية للقرآن الكريم القديم "، أكد في مقطع فيديو له نشره على "اليوتيوب"، أن الهدف الأول والأخير الذي يسعى له هو الوصول إلى فهم أفضل للقرآن، في الوقت الذي عبّر فيه عن فرحته بنعمة حبه لتعلم اللغات الأجنبية ومنها اللغة الآرامية، التي أوصلته إلى معلومات ثمينة لم يكن ليحصل عليها في يوم من الأيام لولا معرفته بالآرامية.

وأشار الشريف إلى أنه عندما بدأ بدراسة وتعلم الآرامية لاحظ أن الكثير من الجمل والمفردات الآرامية جاء القرآن على ذكرها في آياته، موضحا أن اللغة الآرامية أو السريانية هي لغة سامية قديمة ويعتقد أنها أصل كل اللغات السامية، قائلا "عندما أقول لغة سامية يعني أنها تشترك بالجذور ذاتها (ألف- بيت- داليت — ها) وهي المرادفة للأحرف (ألف- باء — جيم — دال). وهي أيضاً تكتب من اليمين إلى اليسار".

وأشار ذات الباحث حسب "القدس" إلى أن اللغة العربية لهجة من لهجات الآرامية، قائلا: "إن من نطق باللغة العربية الحالية هو "اشمايل" أو النبي إسماعيل"،موضحاً أن إسماعيل كان عبرانياً وليس عربياً ولذلك تسمى ذريته العرب المستعربة بعد أن تزوج في اليمن، وجاء اسمه من دمج كلمتين "اشما" —"ايل" اللتين تعنيان "سمع"-"الله"، وهو الذي كان يتكلم الآرامية القديمة ومن هنا بدأ الموضوع.

وأضاف الشريف "عندما عاش في جزيرة العرب أصبح هناك ما يمكن تسميته لهجة جديدة وهي في الحقيقة اللغة العربية اليوم، قائلا " إن الحقيقة صادمة ولكن الحق يجب أن نعرفه…85 بالمائة من كتاب الله هو آرامي"، مفسرا قوله تعالى "بلسان عربي مُبين" بأن العربية هي لهجة آرامية وذلك من خلال تقديم أمثلة ستساعد الراغب في فهم القرآن الكريم.

وعرض الشريف أمثلة مثل سورة الإخلاص: "قل هو الله أحد، الله الصمد"، معبرا عن أسفه من تفسيرات المفسرين لكلمة "الصمد"، فمنهم من قال إنها تعني "من لا جوف له"…ولكن في الحقيقة هي من الآرامية وتعني الطريق وتلفظ "سامد" أي أن الله هو الطريق الذي أنا أقصده في طلب الحاجات، مؤكدا أن الآية "قل هو الله أحد" تعني أن الله "واحد" وليس "أحد ما"، وهي من الآرامية "إيخاد" وتعني واحد وتصبح السورة: قل هو الله واحد. الله الطريق.

وتحدث هذا الباحث السعودي كذلك عن القرآن القديم الذي كتب بالآرامية وذلك قبل وضع النقاط والتشكيل، والذي يعني به القرآن الذي كتب بالخط القديم أي الخط الآرامي قبل التشكيل والتنقيط، مشيرا مثلا أن كلمة "النار" في جميع الكتب السماوية اسمها "النار"، ولكنه من أين جاءت كلمة "جهنم"…فهي في الآرامية تلفظ "غوهنيم" وهو الوادي الذي كان فيه النبي سليمان يعذب فيه المرتدين والكفرة من الجن، وأيضا مثال
"جنات عدن…من كلمة "ايدن" وهي تعني البستان، "ولكن كونوا ربانيين"…وتعني كونوا كمن الذي يحترم حضرة الله ولذلك يسمى رجل الدين في بني إسرائيل "راباي" أي الحاخام وأصلها من الآرامية "راباني".

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الأرامية القرآن الكريم اللغة العربية خط اليد الإخلاص

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