 بالصور..عكس السنوات الماضية: تعلاق نتائج الباكالوريا بالمؤسسات التعليمية مر في أجواء عادية بعيدا عن البكاء و الفرحة الهيستيرية ﻿
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بالصور..عكس السنوات الماضية: تعلاق نتائج الباكالوريا بالمؤسسات التعليمية مر في أجواء عادية بعيدا عن البكاء و الفرحة الهيستيرية | مجتمع

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بالصور..عكس السنوات الماضية: تعلاق نتائج الباكالوريا بالمؤسسات التعليمية مر في أجواء عادية بعيدا عن البكاء و الفرحة الهيستيرية

بتاريــخ : 20 يونيو 2017 / 18:03 بالصور..عكس السنوات الماضية: تعلاق نتائج الباكالوريا بالمؤسسات التعليمية مر في أجواء عادية بعيدا عن البكاء و الفرحة الهيستيرية | مجتمع
بالصور..عكس السنوات الماضية: تعلاق نتائج الباكالوريا بالمؤسسات التعليمية مر في أجواء عادية بعيدا عن البكاء و الفرحة الهيستيرية
عكس السنوات الماضية التي كانت تعرف أجواء ترقب وانتظار وفرح وبكاء خلال لحظة ''تعلاق'' نتائج الباكالوريا بحضور التلاميذ الممتحنين وأولاياء أمورهم، فإن السنة الحالية، مرت في أجواء جد عادية، حيث اختار

"شوف تيفي"

عكس السنوات الماضية التي كانت تعرف أجواء ترقب وانتظار وفرح وبكاء خلال لحظة "تعلاق" نتائج الباكالوريا بحضور التلاميذ الممتحنين وأولاياء أمورهم، فإن السنة الحالية، مرت في أجواء جد عادية، حيث اختار قليل من التلاميذ عشية يومه الثلاثاء، التوجه لمؤسساتهم التعليمية من أجل التعرف على نتائجهم.

وحسب ما عاينت "شوف تيفي" بالعديد من المؤسسات التعليمية بالعاصمة الاقتصادية البيضاء، فإن بعض التلاميذ، قاموا بالتأكد من نتائجهم المسلجلة خلال الإعلان عنها في هذه المؤسسات، نظرا لتعرفهم عليها سابقا باستخدام المواقع الإلكترونية الخاصة بذلك.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي التلاميذ المؤسسات التعليمية البيضاء

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