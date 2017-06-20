بالصور..عكس السنوات الماضية: تعلاق نتائج الباكالوريا بالمؤسسات التعليمية مر في أجواء عادية بعيدا عن البكاء و الفرحة الهيستيرية ﻿

"شوف تيفي"
عكس السنوات الماضية التي كانت تعرف أجواء ترقب وانتظار وفرح وبكاء خلال لحظة "تعلاق" نتائج الباكالوريا بحضور التلاميذ الممتحنين وأولاياء أمورهم، فإن السنة الحالية، مرت في أجواء جد عادية، حيث اختار قليل من التلاميذ عشية يومه الثلاثاء، التوجه لمؤسساتهم التعليمية من أجل التعرف على نتائجهم.
وحسب ما عاينت "شوف تيفي" بالعديد من المؤسسات التعليمية بالعاصمة الاقتصادية البيضاء، فإن بعض التلاميذ، قاموا بالتأكد من نتائجهم المسلجلة خلال الإعلان عنها في هذه المؤسسات، نظرا لتعرفهم عليها سابقا باستخدام المواقع الإلكترونية الخاصة بذلك.
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