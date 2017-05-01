مصدر من داخل القناة الثانية..هذه حقيقة تدخل الدولة لحل أزمة''دوزيم" و إنقاذها من الإفلاس ﻿

علمت''شوف تيفي'' من مصدر مطلع داخل القناة الثانية، أن إدارة القناة لم تتوصل بعد بأي منحة لإنقاذها من الإفلاس من طرف الدولة.

شوف تيفي:

علمت''شوف تيفي" من مصدر مطلع داخل القناة الثانية، أن إدارة القناة لم تتوصل بعد بأي منحة لإنقاذها من الإفلاس من طرف الدولة.

و كشفت مصادرنا، خلافا لما تم ترويجه عبر عدد من المواقع الإخبارية يومه الثلاثاء، أن إدارة سليم الشيخ لم تتوصل بمبلغ 220 مليون درهم مؤكدة أنها لا زالت تعيش على وقع الترقب بعد رفض الدولة والشركة الوطنية للاستثمار سابقا إعادة تمويلها جراء الأزمة المالية الخانقة التي تمر منها .

تجدر الإشارة أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2015 والذي تم الإفراج عنه أخيرا، فضح الوضعية المحاسبتية والمالية لشركة''صورياد"، وسجل ملاحظات وصفها بـ''المقلقة" في مالية القناة الثانية.





