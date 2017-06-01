حصري..هذا هو أعلى معدل في الباكالوريا بمدينة الرباط ﻿

علمت''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن صاحب أعلى معدل في امتحانات الباكالوريا بمدينة الرباط يدعى''أيوب ويدر''، بعد حصوله على معدل 19,27.

"شوف تيفي":

علمت''شوف تيفي" من مصدر مطلع أن صاحب أعلى معدل في امتحانات الباكالوريا بمدينة الرباط يدعى''أيوب ويدر"، بعد حصوله على معدل 19,27.

وبخصوص أعلى معدل بالمغرب، فإلى حدود الساعة ما تزال تلميدة تنحدر من سيدي بنور تدعى''إيمان طويل" في المرتبة الأولى بحصولها على 19.31 بالتعليم العمومي، متقدمة على التلميذة فاتن هموزال من أكادير والتي حصلت على معدل 19,08.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت اليوم الثلاثاء أن عدد الناجحين الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي في الدورة العادية لامتحانات الباكالوريا 2017 بلغ 156 ألف و42 ناجحة وناجحا، بنسبة نجاح بلغت 50,28 بالمائة مقابل 49,15 بالمائة في الدورة نفسها لعام 2016 وبزيادة بلغت 1,13 نقطة مئوية.