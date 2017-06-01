عاجل..حادث خطير: رموك ديال''الدلاح" تقلب بالطريق السيار الرابطة بين العرائش وبوسلهام و السائق في ذمة الله ﻿

شهدت الطريق السيار الرابط بين العرائش و مولاي بوسلهام، قبل قليل من يومه الثلاثاء، وقوع حادثة سير جد خطيرة، عقب انقلاب شاحنة كبيرة''رموك'' محملة بأطنان من فاكهة''الدلاح''، ما أسفر عن مقتل سائقها على

"شوف تيفي"

شهدت الطريق السيار الرابط بين العرائش و مولاي بوسلهام، قبل قليل من يومه الثلاثاء، وقوع حادثة سير جد خطيرة، عقب انقلاب شاحنة كبيرة''رموك" محملة بأطنان من فاكهة''الدلاح"، ما أسفر عن مقتل سائقها على الفور.

وحسب مصدر''شوف تيفي" فإن سائق الشاحنة، فقد السيطرة على المقود نتيجة انزلاقها بالطريق المذكورة، ما تسبب في انقلاب الشاحنة ووفاة السائق على الفور، ووقوع خسار مادية جسيمة.

وأكد المصدر ذاته أن المتواجدين بعين المكان، ينتظرون في هذه اللحظات وصول مصالح الدرك الملكي لمعاينة مكان الحادثة ونقل جثمان السائق إلى مستودع الأموات.