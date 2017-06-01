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خطير.. ملابس''Zara" و''HM" تُسبب السرطان والجنون و هذه التفاصيل

بتاريــخ : 20 يونيو 2017 / 17:21 خطير.. ملابسZara وHM تُسبب السرطان والجنون و هذه التفاصيل | منوعات
خطير.. ملابس''Zara" و''HM" تُسبب السرطان والجنون و هذه التفاصيل
كشف تقرير صادر حديثاً عن مؤسسة تغيير الأسواق الأمريكية أن العلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم تستعمل مواد خطيرة في صنع ملابسها تُعرض صاحبها إلى الإصابة بالسرطان والجنون.

شوف تيفي

 

كشف تقرير صادر حديثاً عن مؤسسة تغيير الأسواق الأمريكية أن العلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم تستعمل مواد خطيرة في صنع ملابسها تُعرض صاحبها إلى الإصابة بالسرطان والجنون.

وذكر المصدر ذاته، أن الأمر يتعلق بكل من « زارا » و« أش آند إم » و« ماركس آند سبنسر » حيث أنها تعتمد على مادة الفيسكوز المُلوِّثة للبيئة في صناعة ملابسها، وهي مادة تُستَخدَم في صنع السيلوفان والحرير الصناعي.

وحسب صحيفة الغارديان البريطانية فإن مادة الفيسكوز، التي تُستَخدَم بديلاً للقطن أو البوليستر، تُعتَبَر بديلاً أرخص وأكثر دواماً من الحرير.

ومن جهتها فقد أوردت مؤسسة تغيير الأسواق نقلا عن بعض التقارير أن أضرار مادة الفيسكوز لا تضُر بمن يرتدي الملابس المصنوعة من هذه المادة، ولكن المشكلة الرئيسية هي أضرار هذه المادة على العمال الذين يصنعونها أو يتعاملون معها صناعياً.

وأضافت التقارير ذاتها، أن الباحثون في مؤسسة تغيير الأسواق قاموا في وقت سابق بزيارة 10 مصانع في الصين، والهند، وإندونيسيا. واكتشفوا أضراراً بيئيةً شديدة، من ضمنها تلوُّث الماء الناتج عن المخلفات المُلوِّثة غير المُعالَجة، وتلوُّث الهواء، مضيفين أن مادة الفيسكوز لها علاقة بأمراض القلب والعيوب الخلقية، والأمراض الجلدية، ومرض السرطان. واكتُشِفَ تاريخياً أن استخدامها يُسبِّب مشاكل كبيرة للصحة العقلية لعاملي المصنع الذين يتعرَّضون لمعدلاتٍ مرتفعة من المادة السامة.

 

 

‫شوف تيفي

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منوعات ملابس زارا أش آند إم السرطان شوف تيفي

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