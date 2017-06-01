عاجل: هام للمغاربة بخصوص قرعة الحج ﻿

تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين الذين تقدموا بطلب تسجيلهم لأداء مناسك الحج لموسم 1439 هـ، أن عملية القرعة لتحديد القوائم النهائية لهذا الموسم ستجرى، على مستوى القيادات

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تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين الذين تقدموا بطلب تسجيلهم لأداء مناسك الحج لموسم 1439 هـ، أن عملية القرعة لتحديد القوائم النهائية لهذا الموسم ستجرى، على مستوى القيادات والمقاطعات والعمالات ابتداء من يوم الاثنين 10 يوليوز 2017 إلى غاية يوم الجمعة 21 يوليوز 2017.

وأوضح بلاغ للوزارة، أنه سيتم إجراء القرعة على مستوى القيادات والمقاطعات بالنسبة لحجاج التنظيم الرسمي، بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.

كما سيتم إجراء العملية على مستوى العمالات بالنسبة لحجاج وكالات الأسفار السياحية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة. وأضاف المصدر ذاته، أنه سيتم الإعلان مباشرة بعد انتهاء عملية القرعة عن اللائحة النهائية للحجاج الذين أسفرت القرعة عن اختيارهم بالنسبة للتنظيمين، وكذا لائحة الانتظار-الخاصة بهما- لتعويض المعتذرين من اللائحتين.





