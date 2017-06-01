عاجل: الملك محمد السادس يحيي ليلة القدر بمسجد الحسن الثاني بالدارالبيضاء ﻿

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أن الملك محمد السادس، سيترأس، مساء يوم غد الأربعاء بمسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء، حفل إحياء ليلة القدر المباركة.

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أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أن الملك محمد السادس، سيترأس، مساء يوم غد الأربعاء بمسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء، حفل إحياء ليلة القدر المباركة.

وفي ما يلي بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص :

"تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس، سيترأس مساء يوم غد الأربعاء 26 رمضان الأبرك 1438 هـ موافق 21 يونيو 2017م، حفل إحياء ليلة القدر المباركة، بمسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء.

وسيبث الحفل الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة عند آذان صلاة عشاء يوم غد الأربعاء"