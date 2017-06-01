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هذا هو مصير شخص وخليلته هاجما فقيها يمتهن بيع الأعشاب بانزكان

بتاريــخ : 20 يونيو 2017 / 16:40 هذا هو مصير شخص وخليلته هاجما فقيها يمتهن بيع الأعشاب بانزكان | حوادث و حقوق
هذا هو مصير شخص وخليلته هاجما فقيها يمتهن بيع الأعشاب بانزكان
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن إنزكان من إيقاف رجل وامرأة، للاشتباه في صلتهما بقضية تتعلق بالضرب والجرح البليغ المقرون بالسرقة، تعرض له، شهر أبريل الماضي، شخص يمتهن بيع الأعشاب والتداوي

"شوف تيفي"

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن إنزكان من إيقاف رجل وامرأة، للاشتباه في صلتهما بقضية تتعلق بالضرب والجرح البليغ المقرون بالسرقة، تعرض له، شهر أبريل الماضي، شخص يمتهن بيع الأعشاب والتداوي بالطرق التقليدية بحي الدشيرة.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدر أمني فقد كانت مصالح الأمن قد تلقت شكاية الضحية والذي صرح أن شخصا باغثه، أثناء انشغاله بالحديث مع سيدة بمحله، بضربة على مستوى رأسه بواسطة أداة حادة أفضت إلى فقدانه الوعي، قبل أن يستفيق على وقع اختفاء هواتف نقالة تخصه ومبلغ مالي كان بحوزته.

وأضاف المصدر ذاته أن المصالح الأمنية وفور توصلها بشكاية الضحية، فتحت بحثا قاد إلى التوصل إلى هوية المرأة التي عاينت واقعة الاعتداء وكذا شخصا آخر يمتهن بيع "الأعشاب الطبية"، كان قد دل الجاني، يوما قبل الحادث، على محل الضحية لما تقدم إليه بحثا عن "عشبة" معينة.

وأكد ذات المصادر ذاتها أن التحريات والأبحاث الميدانية، مكنت من التوصل إلى هوية المشتبه فيه بارتكاب هذا الاعتداء، والذي لم يكن سوى خليل المرأة التي حضرت الواقعة، ليتم إيقافه رفقة خليلته بمدينة تزنيت، ليتم الاحتفاظ بهما تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، والذي قد يكشف عن مفاجآت أخرى.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي أعشاب انزكان الضحية الطرق التقليدية

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