عاجل و حصري: هذا هو أعلى معدل بالباكالوريا في التعليم العمومي لهذه السنة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن التلميذة إيمان طويل حصلت على أعلى معدل في الباكالوريا على المستوى الوطني لحدود الساعة و تنحدر إيمان من منطقة سيدي بنور و حصلت حسب مصادرنا على معدل 19.31 بالتعليم العمومي.

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" أن التلميذة إيمان طويل حصلت على أعلى معدل في الباكالوريا على المستوى الوطني لحدود الساعة و تنحدر إيمان من منطقة سيدي بنور و حصلت حسب مصادرنا على معدل 19.31 بالتعليم العمومي.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ،أعلنت أن عدد الناجحين الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي في الدورة العادية لامتحانات الباكالوريا 2017 بلغ 156 ألف و42 ناجحة وناجحا، بنسبة نجاح بلغت 50,28 بالمائة مقابل 49,15 بالمائة في الدورة نفسها لعام 2016 وبزيادة بلغت 1,13 نقطة مئوية.

وأوضح بلاغ للوزارة اليوم الثلاثاء أن عدد الحاصلين على الباكالوريا من الممدرسين في قطب الشعب العلمية والتقنية بلغ 100 ألف و244 بنسبة نجاح بلغت 52,78 بالمائة أما في قطب الأدبية والأصيلة فقد بلغ عدد الناجحين 55 ألف و719 بنسبة نجاح بلغت 46,33 بالمائة.

وبالنسبة للمسالك الدولية للباكالوريا المغربية، يوضح البلاغ، فقد بلغ عدد الناجحين 7745 ناجحة وناجحا، بنسبة نجاح بلغت 97,09 بالمائة، أما بالنسبة للباكالوريا المهنية، فقد بلغ عدد الناجحين 79 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 55,63 بالمائة.

كما بلغ عدد الناجحين من المترشحين الأحرار 7649 ناجحة وناجحا، بنسبة نجاح بلغت 18,17 بالمائة، مع الإشارة إلى أن نسبة الحضور في صفوف هذه الفئة لم تتجاوز 59 بالمائة. وذكر المصدر بأن 310 ألف و340 مترشحة ومترشحا من الممدرسين حضروا لاجتياز اختبارات هذه الدورة.