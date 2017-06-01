عاجل:بعد التحقيقات.. إيداع الناشط مرتضى اعمراشا في إطار قانون مكافحة الإرهاب بالسجن المحلي بسلا ﻿

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أمر قاضي التحقيق المكلف بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا اليوم الثلاثاء بإيداع المتهم مرتضى اعمراشا السجن المحلي بسلا ، وذلك بعد الاستماع إليه في إطار التحقيق الإعدادي.
وأفادت مصادر قضائية، أنه وجهت للمتابع، الذي اعتقل مؤخرا بمدينة الحسيمة، تهمة "التحريض والإشادة بتنظيم".
وكانت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني،قد أحالت المتهم في وقت سابق اليوم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط .
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