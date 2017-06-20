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بالصورة..هذا هو المشروب المفضل لدى الملك محمد السادس

بتاريــخ : 20 يونيو 2017 / 15:41 بالصورة..هذا هو المشروب المفضل لدى الملك محمد السادس | بوليتيك
بالصورة..هذا هو المشروب المفضل لدى الملك محمد السادس
كشف مهدي بنكيران رئيس جمعية محبي الملك، أن المشروب المفضل للملك محمد السادس هو عصير الليمون''الحامض'' وذلك من خلال تدوينة نشرها على حسابها الخاص بالفايسبوك كتب فيها '' عصير الليمون ... هو المشروب المفضل

"شوف تيفي"

كشف مهدي بنكيران رئيس جمعية محبي الملك، أن المشروب المفضل للملك محمد السادس هو عصير الليمون"الحامض" وذلك من خلال تدوينة نشرها على حسابها الخاص بالفايسبوك كتب فيها " عصير الليمون ... هو المشروب المفضل لدى الملك سيدي محمد السادس .الله يبارك فعمر سيدي".

ونشر مهدي بنكيران صورتين للملك ظهر خلالهما وإلى جانبه كأس عصير الليمون، وهي الصور التي تفاعل معها النشطاء المغاربة، حيث استغل العديد منهم الفرصة للتعبير عن حبهم الكبير للملك وللأسرة العلوية الشريفة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي عصير الليومن الملك محمد السادس الأسرة العلوية الشريفة

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