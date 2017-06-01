رسميا.. تخصيص منحة شهرية لطلبة التكوين المهني الحاصلين على الباكالوريا ﻿

تزامنا وإعلان نتائج الباكالوريا لسنة 2017، أكد سعد الدين العثماني رسميا أمام أعضاء مجلس النواب، تخصيص منحة لفائدة طلبة مؤسسات التكوين المهني الحاصلين على الباكالوريا.

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تزامنا وإعلان نتائج الباكالوريا لسنة 2017، أكد سعد الدين العثماني رسميا أمام أعضاء مجلس النواب، تخصيص منحة لفائدة طلبة مؤسسات التكوين المهني الحاصلين على الباكالوريا.



وأضاف العثماني الذي أثنى كثيرا على قطاع التكوين المهني الذي يعول عليه لإدماج الشباب المغرب في سوق الشغل، أن الحكومة ستعمل على تخصيص منحة قارة لفائدة الطلبة الحاصلين على الباكالوريا الذين يخضعون للتكوين داخل مؤسسات التكوين المهني لتشجيعهم على التحصيل الدراسي.



وكشف العثماني أن الحكومة تباشر المقتضيات الضرورية المتعلقة بتمتيع الحاصلين على الباكالوريا بالمنحة، لتشجيع الشباب للبحث عن أفق جديدة لإندماجهم في المجتمع.