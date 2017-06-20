عاجل: مياه بحر شاطئ بالوما تلفظ جثة المشجع الرجاوي ''إسماعيل'' ﻿

علمت'' شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن أمواج مياه البحر بشاطئ بالوما لفظت يومه الثلاثاء، جثة الشاب اسماعيل المشجع الرجاوي الذي قضى غرقا نهاية الأسبوع بالشاطئ المذكور.

شوف تيفي:



علمت" شوف تيفي" من مصادر مطلعة، أن أمواج مياه البحر بشاطئ بالوما لفظت يومه الثلاثاء، جثة الشاب اسماعيل المشجع الرجاوي الذي قضى غرقا نهاية الأسبوع بالشاطئ المذكور.



وكانت بعض الجماهير الرجاوية ،قد عاشت الرعب و الحسرة بعدما ابتلعت أمواج البحر شابا بشاطئ بالوما نواحي البيضاء يوم السبت.



و حسب مصادرنا كان الغريق ينتظر بشغف كبير نتائج الدورة العادية للباكالوريا حيث كان لامع في دراسته.