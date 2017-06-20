بالصورة...إعتقال طلبة بجامعة إبن زهر ضمن عصابة إجرامية بأكادير ﻿

تمكنت عناصر فرقة الدراجين بولاية أمن أكادير، من إيقاف 3 أشخاص، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض والضرب والجرح بواسطته.

شوف تيفي

تمكنت عناصر فرقة الدراجين بولاية أمن أكادير، من إيقاف 3 أشخاص، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض والضرب والجرح بواسطته.



وحسب مصادر مطلعة، فالمعلومات الأولية للبحث كشفت أن الموقوفين الثلاثة، ومن ضمنهم طالبين جامعيين، كانوا ضمن أفراد عصابة قاموا باعتراض سبيل مجموعة من الاشخاص بالفضاء المقابل للكليات وجردوهم من هواتفهم النقالة، وذلك تحت التهديد بالسلاح الأبيض، كما عرضوا شخصا للضرب والجرح على مستوى إحدى الساحات القريبة من عين المكان.



وأوضح ذات المصدر، أن عملية التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية مكنت من حجز سلاحين أبيضين من الحجم الكبير، وهواتف نقالة مشكوك في مصدرها. كما استطاع جميع الضحايا التعرف على المشتبه فيهم بسهولة أثناء عملية العرض.



وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، منذ توقيفهم يوم أمس.