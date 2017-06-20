بالصور..مشاركة في مسابقة ملكة جمال ''ميس أميرة العرب'' بالمغرب تُفجرها وتكشف حقائق خطيرة ومثيرة بخصوص المسابقة+استغلال مالي و جنسي ﻿

كشفت فتاة تدعى ''ياسمينة زرهان'' في اتصال مع ''شوف تيفي'' عن حقائق مثيرة للجدل، بخصوص مسابقة ''ميس أميرة العرب'' التي نظمت بالمغرب السنة الماضية والتي كانت من بين المرشحات بها.

"شوف تيفي"

كشفت فتاة تدعى "ياسمينة زرهان" في اتصال مع "شوف تيفي" عن حقائق مثيرة للجدل، بخصوص مسابقة "ميس أميرة العرب" التي نظمت بالمغرب السنة الماضية والتي كانت من بين المرشحات بها.

وأوضحت ياسمينة التي تعيش بسويسرا، أن المكلف بهذه المسابقة المدعو "م.م"، قام بمحاربتها نظرا للمستوى الثقافي الذي تتوفر عليه ولقيامها في إحدى المرات خلال التعريف بنفسها أمام لجنة المسابقة بالتطرق إلى مستواها الثقافي والدبلومات التي تحصلت عليها، مشيرة إلى أن "م.م"، أخذ منها موقفا، وتغيرت معاملته معها بعد أن كان في البداية يتقرب منها ويطالبها بالعمل بإحدى القنوات الإلكترونية بالمغرب.

وأضافت ياسمين أن المذكور، استغل المشاركات ماديا، بعد أن طالبهن بدفع مبلغ مقابل المشاركة، مشيرة في الوقت ذاته أن هذا الشخص قام كذلك بابتزاز مشاركة في مبلغ مالي مهم مقابل منحها اللقب.

وأكدت ذات المتحدثة في كشفها عن تفاصيل هذه المسابقة التي ضمت على حد تعبيرها حوالي ستين مشاركة، أن المنظمين، قاموا بنقلهن من فيلا ضواحي مدينة الدار البيضاء إلى مكان آخر مشابه لمدرسة داخلية، وقعت به أمور مثيرة مثل الانحلال الخلقي بين بعض المشتركات، بالإضافة إلى مشاهدتها للمكلف بتسيير المسابقة في وقت متأخر من الليل من الفتاة التي تحصلت على الجائزة.

ووضفت الفتاة المسابقة بالمشبوهة، مشيرة إلى أن الهدف منها كان هو نقل الفتيات إلى مصر ودول الخليج لاستغلالهن في أمور غير معروفة.