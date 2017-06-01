عاجل..فضيحة أخلاقية: بعد الأستاذ و الأستاذة.. ضبط طالب وطالبة نهار رمضان في وضع حميمي داخل ''جردة'' ببني ملال..وها شنو وقع ﻿

قامت المصالح الأمنية بمدينة بني ملال، قبل قليل من يومه الثلاثاء، بإيقاف شاب وشابة في عقدهما الثاني، تم ضبطهما في وضعية حميمية داخل إحدى الحدائق.

"شوف تيفي"

قامت المصالح الأمنية بمدينة بني ملال، قبل قليل من يومه الثلاثاء، بإيقاف شاب وشابة في عقدهما الثاني، تم ضبطهما في وضعية حميمية داخل إحدى الحدائق.

وحسب ما كشفت عنه مصادر ملالية فإن الأمر يتعلق بطالب وطالبة، تم ضبطهما وهما في مضع حميمي نهار رمضان، ليتم اقتيادهما إلى دائرة أمنية من أجل التحقيق معها.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة بني ملال، شهدت نهاية الأسبوع المنصرم، واقعة مشابهة، بعد ضبط أستاذ وأستاذة، متلبسبن بممارسة الجنس داخل سيارة.