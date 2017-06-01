بسبب ارتفاع درجات الحرارة: هذا ما كشفت عنه وزارة الصحة بخصوص الأمصال المضادة للسعات الأفاعي وللعقارب ﻿

كشفت وزارة الصحية أن فصل الصيف، يعرف ارتفاعا في حالات الإصابة بلسعات العقارب ولدغات الأفاعي في بعض المناطق خاصة بالمجال القروي، حيث تُسجَّلُ سنويا ما يزيد عن 2500 حالة تسمم بلسعات العقارب، وحوالي 350

"شوف تيفي"

كشفت وزارة الصحية أن فصل الصيف، يعرف ارتفاعا في حالات الإصابة بلسعات العقارب ولدغات الأفاعي في بعض المناطق خاصة بالمجال القروي، حيث تُسجَّلُ سنويا ما يزيد عن 2500 حالة تسمم بلسعات العقارب، وحوالي 350 حالة تسمم بلدغة الأفعى.

وأكدت الوزارة في بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه على أن الاستراتيجية الوطنية، مكنت من تقليص نسبة الوفيات بسبب لسعات العقرب من 2,37 ٪ سنة 1999 إلى0,21 ٪ سنة 2016، كما سجل انخفاض هام في نسبة الوفيات الناتجة عن لدغات الأفاعي إذ انتقلت من 44,3 ٪ (11 حالة وفاة) سنة 2015 إلى 1,14 ٪ (4 وفيات) سنة 2016.

واشار البلاغ إلى أن وزارة الصحة، قامت بتزويد المستشفيات بالمناطق الأكثر إصابة بالمعدات الطبية والأدوية الضرورية، كما تم توزيع كميات كافية من تركيبة دوائية ضد لسعات العقارب، ومن الأمصال المضادة للدغات الأفاعي، مذكرا بأن المصل المضاد للعقارب لم يعد مستعملا لعدم فعاليته العلاجية.

ونصحت وزارة الصحة في هذا البلاغ المواطنات والمواطنين خاصة الأطفال باتباع مجموعة من التدابير لتفادي تعرضهم لخطر التسمم جراء لسعات العقارب ولدغات الأفاعي: كعدم إدخال الأيادي في الحفر وعدم الجلوس في الأماكن المعشوشبة وبجانب الأكوام الصخرية، مع ضرورة ارتداء أحذية وملابس واقية.

وأضافت الوزارة بأنه يمكن للمواطنين تجنب تكاثر العقارب والأفاعي بجانب المناطق السكنية، وذلك من خلال إزالة الأعشاب المتواجدة قرب المنازل وصيانة الساحات المحيطة بها، مع إغلاق الغيران والثقوب التي قد توجد على مستوى الجدران والأسقف، بالإضافة إلى تبليط الجدران المتواجدة داخل المنازل وخارجها، لتصبح ملساء على ارتفاع متر على الأقل؛ قصد منع العقرب أو الأفعى من تسلق الجدران والولوج إلى المنازل، وللحيلولة دون إيجاد هذه الحيوانات لمخابئ من الضروري تخزين الخشب والمتلاشيات في أماكن خاصة.

وفي حالة حدوث إصابة، أكدت وزارة الصحة ضرورة التعجيل بنقل المصاب إلى أقرب مصلحة للمستعجلات الاستشفائية، إذ أن كل تأخير في تلقي العلاج تكون له نتائج سلبية وينقص من فعالية التدخل العلاجي، مشيرة إلى أن استعمال الطرق التقليدية للعلاج كربط الطرف المصاب أو التشريط أو شفط أو مص أو كي مكان اللدغة واستعمال مواد كيماوية أو أعشاب، تنتج عنه غالبا مضاعفات خطيرة.