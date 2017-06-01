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هام للمغاربة..طقس جد حار يصل إلى 45 درجة بهذه المناطق

بتاريــخ : 20 يونيو 2017 / 14:14 هام للمغاربة..طقس جد حار يصل إلى 45 درجة بهذه المناطق | مجتمع
هام للمغاربة..طقس جد حار يصل إلى 45 درجة بهذه المناطق
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الأربعاء، أن تظل الأجواء حارة إلى محليا جد حارة شرق الأقاليم الجنوبية وبأقصى الجنوب الشرقي، وحارة نسبيا إلى حارة بكل من الجنوب الشرقي، والسهول

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الأربعاء، أن تظل الأجواء حارة إلى محليا جد حارة شرق الأقاليم الجنوبية وبأقصى الجنوب الشرقي، وحارة نسبيا إلى حارة بكل من الجنوب الشرقي، والسهول الداخلية، والمنطقة الشرقية وداخل سوس.

كما ستتشكل سحب منخفضة أحيانا كثيفة بعض الشيء، خلال الليل والصباح، بالقرب من السواحل، يمكن أن تكون مرفوقة بقطرات مطرية جد خفيفة أو بكتل ضبابية محليا. وخلال الزوال، سيلاحظ نمو سحب ركامية وغير مستقرة شيئا ما فوق مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي والهضاب العليا الشرقية، فيما ستبقى الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية عموما بباقي جهات المملكة.

أما الرياح فستهب معتدلة القوة من الشمال بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، ومن القطاع الشمالي إلى أحيانا متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 11 و16 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 16 و21 درجة بالريف والهضاب العليا الشرقية وسهول المحيط الأطلسي وسوس، وما بين 21 و26 درجة بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والسايس واللوكوس والسهول الداخلية والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 26 و30 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 40 و45 درجة شرق الأقاليم الجنوبية، وأقصى الجنوب الشرقي، وما بين 35 و40 درجة بالمنطقة الشرقية وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 30 و35 درجة بالسايس وسوس وداخل كل من اللوكوس والغرب والشاوية ودكالة وعبدة والشياظمة وغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 24 و30 درجة بالمرتفعات وقرب السواحل. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة وآسفي، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين آسفي والداخلة، وهائجا بباقي المناطق.

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