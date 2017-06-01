رسميا.. توفير جهاز ''سكانير'' لجميع المستشفيات الإقليمية والجهوية بالمغرب ﻿

إعترف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني من داخل قبة البرلمان قبل قليل من يومه الثلاثاء، بوجود تفاوتات لمؤشرات التنمية بين الجهات المشكلة للمملكة المغربية، التي تنقسم إلى جهات محظوظة وأخرى غير

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إعترف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني من داخل قبة البرلمان قبل قليل من يومه الثلاثاء، بوجود تفاوتات لمؤشرات التنمية بين الجهات المشكلة للمملكة المغربية، التي تنقسم إلى جهات محظوظة وأخرى غير محظوظة.

وكشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بأنه في إطار العدالة الصحية بين الجهات، تقرر توفير جهاز سكانير لجميع المستشفيات الإقليمية بالمملكة، فيما المستشفيات الجهوية سيمنح لها جهاز سكانير من نوع «la rn » .



وأوضح سعد الدين العثماني أن الحكومة ستعمل على إخراج جميع المراسيم المكملة، لمنح الجهات الإختصاصات اللازمة باعتبارها أحد الركائز الأساسية في التنمية المجالية، وتحقيق العدالة المجالية.