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وزارة أخنوش تنفي إعفاء مسؤولين اثنين بالوزارة من مهامهما

بتاريــخ : 20 يونيو 2017 / 13:36 وزارة أخنوش تنفي إعفاء مسؤولين اثنين بالوزارة من مهامهما | بوليتيك
وزارة أخنوش تنفي إعفاء مسؤولين اثنين بالوزارة من مهامهما
أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء، أن شوقي نبيل مدير مديرية تنمية سلاسل الإنتاج والسيد سفيان لاركيت مدير مديرية الاستراتيجية والإحصائيات

شوف تيفي:

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء، أن شوقي نبيل مدير مديرية تنمية سلاسل الإنتاج والسيد سفيان لاركيت مدير مديرية الاستراتيجية والإحصائيات والتعاون لا يزالان يزاولان مهامهما، ولم يتم إعفاؤهما كما تداولت ذلك بعض المنابر الإعلامية.

واستغربت الوزارة ،في بلاغ ، تداول هذا الخبر الذي قالت بأنه "يحمل جملة من المغالطات والمعلومات الخاطئة"، موضحة أنه تم فتح باب الترشيح لشغل منصب المدير العام لمكتب الاستشارة الفلاحية فقط.

كما استغربت الوزارة لبعض المحاولات الرامية "للتشويش على سير عمل المديريات والأقسام الوزارية"، مجددة التأكيد على أنها ستظل رهن الإشارة لتقديم الشروحات وتبديد أي لبس في الموضوع.

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