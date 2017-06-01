عاجل: تلميذة تنتحر بطريقة بشعة في رمضان بسبب الباكالوريا ﻿

اهتز أحد الدواوير بمنطقة مديونة على وقع خبر صادم ،بطلته تلميذة تبلغ من العمر 19 سنة، وضعت حدا لحياتها شنقا داخل منزل أسرتها بعد رسوبها بالباكالوريا.

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اهتز أحد الدواوير بمنطقة مديونة على وقع خبر صادم ،بطلته تلميذة تبلغ من العمر 19 سنة، وضعت حدا لحياتها شنقا داخل منزل أسرتها بعد رسوبها بالباكالوريا.



و حسب مصادر قريبة من عائلة التلميذة، دخلت الأخيرة في الساعات الأولى من صباح يومه الثلاثاء، في حالة هيستيرية بعد علمها من خلال موقع الوزارة برسوبها و عدم تمكنها من نيل شهادة الباكالوريا بعد تكرارها للعام الثالث على التوالي في مستوى الباكالوريا.

و قد شكل خبر انتحار الفتاة صدمة كبيرة لدى أسرتها و أصدقائها.