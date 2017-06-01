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عاجل: تلميذة تنتحر بطريقة بشعة في رمضان بسبب الباكالوريا

بتاريــخ : 20 يونيو 2017 / 13:08 عاجل: تلميذة تنتحر بطريقة بشعة في رمضان بسبب الباكالوريا | حوادث و حقوق
عاجل: تلميذة تنتحر بطريقة بشعة في رمضان بسبب الباكالوريا
اهتز أحد الدواوير بمنطقة مديونة على وقع خبر صادم ،بطلته تلميذة تبلغ من العمر 19 سنة، وضعت حدا لحياتها شنقا داخل منزل أسرتها بعد رسوبها بالباكالوريا.

شوف تيفي:

اهتز أحد الدواوير بمنطقة مديونة على وقع خبر صادم ،بطلته تلميذة تبلغ من العمر 19 سنة، وضعت حدا لحياتها شنقا داخل منزل أسرتها بعد رسوبها بالباكالوريا.

و حسب مصادر قريبة من عائلة التلميذة، دخلت الأخيرة في الساعات الأولى من صباح يومه الثلاثاء، في حالة هيستيرية بعد علمها من خلال موقع الوزارة برسوبها و عدم تمكنها من نيل شهادة الباكالوريا بعد تكرارها للعام الثالث على التوالي في مستوى الباكالوريا.

و قد شكل خبر انتحار الفتاة صدمة كبيرة لدى أسرتها و أصدقائها.

 

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شوف تيفي المغرب انتحار تلميدة باكالوريا

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