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عاجل وحصري.. هذا هو أعلى معدل في الباكالوريا بالمغرب إلى حدود الساعة..وصاحبته تلميذة

بتاريــخ : 20 يونيو 2017 / 13:03 عاجل وحصري.. هذا هو أعلى معدل في الباكالوريا بالمغرب إلى حدود الساعة..وصاحبته تلميذة | مجتمع
عاجل وحصري.. هذا هو أعلى معدل في الباكالوريا بالمغرب إلى حدود الساعة..وصاحبته تلميذة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن صاحبة أعلى معدل في امتحانات الباكالوريا إلى حدود الساعة هي التلميذة ''فاتن هوزال'' التي تدرس بمؤسسة الإنبعاث بمدينة أكادير والتي تحصلت على معدل 19,08.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن صاحبة أعلى معدل في امتحانات الباكالوريا إلى حدود الساعة هي التلميذة "فاتن هوزال" التي تدرس بمؤسسة الإنبعاث بمدينة أكادير والتي تحصلت على معدل 19,08.

وأوضحت المصدر ذاته أن جهة سوس ماسة، عرفت حصول 46 في المائة من الناجحين على ميزة حسن جدا و 42 في المائة على ميزة حسن.

تجدر الإشارة الى أن معدل 19,04 هو أعلى نقطة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وهي النقطة التي تحصل عليها تلميذ يدعى سفياني هشام والذي يدرس بمجموعة مدارس سنابل المعرفة.

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