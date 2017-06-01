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صادم وبالفيديو ..مغربية مشهورة تعرات نهار رمضان ولبسات المايو

بتاريــخ : 20 يونيو 2017 / 12:57 صادم وبالفيديو ..مغربية مشهورة تعرات نهار رمضان ولبسات المايو | مجتمع
صادم وبالفيديو ..مغربية مشهورة تعرات نهار رمضان ولبسات المايو
نشرت المغربية أمال صابر التي قضت ليلة حمراء رفقة كريستيانو رونالدو فيديو ومجموعة من الصور على حسابها بالفايسبوك والتي ظهرت خلالها وهي تقوم بالسباحة مرتدية ''المايو''.

"شوف تيفي"

نشرت المغربية أمال صابر التي قضت ليلة حمراء رفقة كريستيانو رونالدو فيديو ومجموعة من الصور على حسابها بالفايسبوك والتي ظهرت خلالها وهي تقوم بالسباحة مرتدية "المايو".

و قد عبر العديد من النشطاء المتتبعين للناظورية أمال صابر، عن غضبهم واسيائهم الشديد لقيامها بالتقاط صور وفيديوها ظهرت خلالها عارية نهار رمضان.

ومن جهة أخرى، طالب نشطاء أمال صابر بحذف الصور والفيديوهات احتراما لمشاعر الصائمين، داعين إياها إلى الالتزام بالحشمة خلال شهر رمضام المبارك.

 

‫شوف تيفي

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