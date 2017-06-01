مثير..7 مليار دولار كيدخل المغرب سنويا..وها علاش ﻿

كشف تقرير صادر عن صندوق الأمم المتحدة الدولي للتنمية الزراعية بالأمم المتحدة، أن قيمة التحويلات المالية المغربية التي تتم من الخارج إلى المغرب من طرف المهاجرين المغاربة تصل إلى سبع مليارات.

"شوف تيفي"

كشف تقرير صادر عن صندوق الأمم المتحدة الدولي للتنمية الزراعية بالأمم المتحدة، أن قيمة التحويلات المالية المغربية التي تتم من الخارج إلى المغرب من طرف المهاجرين المغاربة تصل إلى سبع مليارات.

وأوضح صندوق الأمم المتحدة الدولي للتنمية الزراعية إن تلك التحويلات المالية العالمية بلغت قيمتها أكثر من 445 مليار دولار في عام 2016، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 51٪ على مدى العقد الماضي.

وحسب شبكة "سي إن إن" فقد أكد التقرير على ارتفاع التحويلات بمقدار 5 مليارات دولار أخرى هذا العام، إذ يتنبأ الصندوق بأن واحداً من بين كل سبعة أشخاص في العالم إما سيقوم بإرسال أو تلقي الأموال المكتسبة في الخارج، وقال التقرير إن قرابة 200 مليون مهاجر يدعمون حالياً 800 مليون من أفراد أسرهم في أوطانهم.

وجاءت أعلى دول عربية في أفريقيا من حيث مقدار التدفقات المالية للعائلات من الخارج كالتالي:

مصر: 16.6 مليار دولار

المغرب: 7 مليارات دولار

الجزائر: 2 مليار دولار

تونس: 1.8 مليار دولار

السودان: 160 مليون دولار