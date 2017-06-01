عاجل وحصري..هذا هو أعلى معدل في جهة طنجة تطوان الحسيمة..وهذا هو صاحبها ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن معدل 19,04 هو أعلى نقطة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وهي النقطة التي تحصل عليها تلميذ يدعى سفياني هشام والذي يدرس بمجموعة مدارس سنابل المعرفة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن معدل 19,04 هو أعلى نقطة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وهي النقطة التي تحصل عليها تلميذ يدعى سفياني هشام والذي يدرس بمجموعة مدارس سنابل المعرفة.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت أن عدد الناجحين الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي في الدورة العادية لامتحانات الباكالوريا 2017 بلغ 156 ألف و42 ناجحة وناجحا، بنسبة نجاح بلغت 50,28 بالمائة مقابل 49,15 بالمائة في الدورة نفسها لعام 2016 وبزيادة بلغت 1,13 نقطة مئوية.

وأوضح بلاغ للوزارة اليوم الثلاثاء أن عدد الحاصلين على الباكالوريا من الممدرسين في قطب الشعب العلمية والتقنية بلغ 100 ألف و244 بنسبة نجاح بلغت 52,78 بالمائة أما في قطب الأدبية والأصيلة فقد بلغ عدد الناجحين 55 ألف و719 بنسبة نجاح بلغت 46,33 بالمائة.

وبالنسبة للمسالك الدولية للباكالوريا المغربية، يوضح البلاغ، فقد بلغ عدد الناجحين 7745 ناجحة وناجحا، بنسبة نجاح بلغت 97,09 بالمائة، أما بالنسبة للباكالوريا المهنية، فقد بلغ عدد الناجحين 79 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 55,63 بالمائة.