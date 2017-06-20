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بالصور..مرآب تحت أرضي للسيارات أمام محكمة الاستئناف بالبيضاء

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بالصور..مرآب تحت أرضي للسيارات أمام محكمة الاستئناف بالبيضاء

بتاريــخ : 20 يونيو 2017 / 12:12 بالصور..مرآب تحت أرضي للسيارات أمام محكمة الاستئناف بالبيضاء | بوليتيك
بالصور..مرآب تحت أرضي للسيارات أمام محكمة الاستئناف بالبيضاء
من المنتظر أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة إفتتاح مرآب تحت أرضي للسيارات، تم تشييده بالساحة المقابلة لمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء.

"شوف تيفي"

من المنتظر أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة إفتتاح مرآب تحت أرضي للسيارات، تم تشييده بالساحة المقابلة لمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء.

ويعتبر هذا المشروع الذي خصصت له ميزانية ضخمة من أهم المشاريع وسط العاصمة الاقتصادية، حيث سيمكن البيضاويون من ركن سياراتهم في مكان تتوفر فيه شروط السلامة والأمان، بالإضافة إلى مساهمته في التقليل من الاختناق المروري الذي يقع بسببب ركن السيارات بالشوارع والأزقة المحيطة بالمحكمة المذكورة.

تجدر الإشارة إلى أن المنطقة التي يتواجد بها المرآب، عرفت خلال السنتين الأخيرتين إعادة هيكلة شاملة، بالموازاة مع تشييد مسرح مدنية الدار البيضاء الكبير و"النافورة" الجديدة. 

 

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