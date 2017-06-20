خطير..قنطرة بالطريق السيار تهدد حياة البيضاويين+صورة ﻿

"شوف تيفي"
يعيش سكان درب ميلة بمدينة الدار البيضاء، الرعب والهلع الشديد، خلال استخدامهم للقنطرة التي تمكنهم من تجاوز الطريق السيار، بسبب تحرك أحد الأعمدة المثبة في القنطرة من مكانها ما جعلها مهددة بالانهيار في أي لحظة.
وطالب سكان درب ميلة والمناطق القريبة من هذه القنطرة المسؤولين بالتدخل الفوري والعاجل من أجل ترميمها أو تشييد واحدة أخرى بمواصفات جيدة، وذلك لتجنب وقوع كارثة قد تحصد حياة العشرات من المواطنين.
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