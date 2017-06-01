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عاجل:شوفو شحال من واحد نجح في الباك على المستوى الوطني

بتاريــخ : 20 يونيو 2017 / 11:27 عاجل:شوفو شحال من واحد نجح في الباك على المستوى الوطني | مجتمع
عاجل:شوفو شحال من واحد نجح في الباك على المستوى الوطني
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن عدد الناجحين الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي في الدورة العادية لامتحانات الباكالوريا 2017 بلغ 156 ألف و42 ناجحة

 شوف تيفي:

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن عدد الناجحين الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي في الدورة العادية لامتحانات الباكالوريا 2017 بلغ 156 ألف و42 ناجحة وناجحا، بنسبة نجاح بلغت 50,28 بالمائة مقابل 49,15 بالمائة في الدورة نفسها لعام 2016 وبزيادة بلغت 1,13 نقطة مئوية.

وأوضح بلاغ للوزارة اليوم الثلاثاء أن عدد الحاصلين على الباكالوريا من الممدرسين في قطب الشعب العلمية والتقنية بلغ 100 ألف و244 بنسبة نجاح بلغت 52,78 بالمائة أما في قطب الأدبية والأصيلة فقد بلغ عدد الناجحين 55 ألف و719 بنسبة نجاح بلغت 46,33 بالمائة.

وبالنسبة للمسالك الدولية للباكالوريا المغربية، يوضح البلاغ، فقد بلغ عدد الناجحين 7745 ناجحة وناجحا، بنسبة نجاح بلغت 97,09 بالمائة، أما بالنسبة للباكالوريا المهنية، فقد بلغ عدد الناجحين 79 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 55,63 بالمائة.

كما بلغ عدد الناجحين من المترشحين الأحرار 7649 ناجحة وناجحا، بنسبة نجاح بلغت 18,17 بالمائة، مع الإشارة إلى أن نسبة الحضور في صفوف هذه الفئة لم تتجاوز 59 بالمائة. وذكر المصدر بأن 310 ألف و340 مترشحة ومترشحا من الممدرسين حضروا لاجتياز اختبارات هذه الدورة.

وقد تم خلال هذه الدورة ضبط ما مجموعه 1770 حالة غش مقابل 3777 حالة في الدورة نفسها من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 53 بالمائة.

وبلغ عدد المترشحات والمترشحين المسموح لهم باجتياز الدورة الاستدراكية أزيد من 156 ألف و124، وهو ما يمثل 38,91 بالمائة من مجموع الحاضرين، وستجرى هذه الدورة كما هو مقرر أيام 11 و12 و13 يوليوز 2017.

وأشادت الوزارة بانخراط نساء ورجال التربية والتكوين في إنجاح جميع محطات هذا الاستحقاق الوطني، وبدعمهم الكبير لتفعيل الآليات الجديدة التي تم اعتمادها في عمليتي التصحيح ومسك النقط، معبرة عن تثمينها الكبير لجهود السلطات العمومية والمصالح الأمنية في ضمان إجراء هذه الامتحانات في ظروف جد حسنة. ونوهت في الوقت نفسه بمساهمة الإعلام الوطني في مواكبة هذا الاستحقاق التربوي الهام.

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