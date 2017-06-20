 بالصور: حادث خطير وسط مقهى للشيشا فعين الذئاب و الضحية صديقتين+تفاصيل صادمة ﻿
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بالصور: حادث خطير وسط مقهى للشيشا فعين الذئاب و الضحية صديقتين+تفاصيل صادمة

بتاريــخ : 20 يونيو 2017 / 10:48 بالصور: حادث خطير وسط مقهى للشيشا فعين الذئاب و الضحية صديقتين+تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق
بالصور: حادث خطير وسط مقهى للشيشا فعين الذئاب و الضحية صديقتين+تفاصيل صادمة
اهتزت إحدى المقاهي المعروفة بكورنيش عين الذئاب على وقع حادث مؤلم نُقلت على إثره صديقتين إلى مستعجلات مستشفى مولاي يوسف بالدارالبيضاء بالساعات الأولى من اليوم الثلاثاء.

شوف تيفي:

اهتزت إحدى المقاهي المعروفة بكورنيش عين الذئاب على وقع حادث مؤلم نُقلت على إثره صديقتين إلى مستعجلات مستشفى مولاي يوسف بالدارالبيضاء بالساعات الأولى من اليوم الثلاثاء.

و يعود سبب الحادث حسب مصادر خاصة لشوف تيفي،بعد إغماء صديقتين كانتا تستهلكان "الشيشة" ممزوجة بحبات مهلوسة أو ما يعرف بمخدر l'exsta، حيث أصيبتا بنوبة تم على إثرها نقلهما إلى مستعجلات مستشفى الصوفي بالدارالبيضاء.

ومع هذا الحادث تساءل مجموعة من المغاربة ، حول عدم تدخل السلطات و منع استهلاك الشيشا بمنطقة عين الذئاب عكس بعض المناطق الشعبية بالدارالبيضاء.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الشيشا مخدر استهلاك

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