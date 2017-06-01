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فضيحة..مغاربة كاعيين: شركات العقار كيشريو الأرض بـ 40 درهم للمتر وكتطلع ليهم الشقة بـ 6 المليون وكيبيعوها لينا بـ 25 مليون

بتاريــخ : 20 يونيو 2017 / 10:59 فضيحة..مغاربة كاعيين: شركات العقار كيشريو الأرض بـ 40 درهم للمتر وكتطلع ليهم الشقة بـ 6 المليون وكيبيعوها لينا بـ 25 مليون | مجتمع
فضيحة..مغاربة كاعيين: شركات العقار كيشريو الأرض بـ 40 درهم للمتر وكتطلع ليهم الشقة بـ 6 المليون وكيبيعوها لينا بـ 25 مليون
عبر العديد من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبهم واستيائهم الشديد من بيع الشركات الخاصة للعقار للشقق بمبلغ خمس وعشرون مليون سنتيم، بالرغم من اقتنائهم للأراضي التي تقام عليها هذه المشاريع

"شوف تيفي"

عبر العديد من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبهم واستيائهم الشديد من بيع الشركات الخاصة للعقار للشقق بمبلغ خمس وعشرون مليون سنتيم، بالرغم من اقتنائهم للأراضي التي تقام عليها هذه المشاريع بمبالغ زهيدة.

وأوضح هؤلاء المغاربة أن شركات العقار، تقتني أراضي بمواقع استراتيجية، مقابل مبالغ زهيدة قد لا تتعدى 200 درهم للمتر المربع على أبعد تقدير ، فيبني عليها أربع إلى خمس طوابق ، ما يعني أن المتر المربع الواحد يصبح بين 40 إلى 50 درهم للمتر، موضحين أن التكلفة الإجمالية للشقة التي لا تتعدى مساحتها 60 متر مربع في أحسن الأحوال، قد لا تتعدى 6 إلى 7 ملايين سنتيم ، وفق مواصفات جودة عالية ، وإذا تم خصم هذا المبلغ الأخير من مبلغ 5 مليون سنتيم الذي يستفيد منه كل منعش عقاري كدعم من الدولة عن كل شقة يقوم ببنائها ، تصبح التكلفة الإجمالية الحقيقية للشقة 2 مليون سنتيم فقط.

وانطلاقا من المعطيات السابقة، فقد عبر هؤلاء النشطاء المغاربة عن استغرابهم الشديد من بيع المواطن المغربي البسيط للشقة بـ 25 مليون سنتيم ، مشيرين إلى أن المنعشين العقاريين وشركات العقار يحصلون على ربح يقدر بـ 23 مليون سنتيم عن الشقة الواحدة، بالإضافة إلى أن المواطن البسيط يضظر إلى دفع خمس ملايين أخرى للبنك الذي يتكفل بمنحه القرض.

‫شوف تيفي

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