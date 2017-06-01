 شاهد بالفيديو.. المغرب و تونس يوقعان على 9 اتفاقيات لتعزيز التعاون بين البلدين ﻿
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المغرب‪..‬ قطر والسعودية...

شاهد بالفيديو.. المغرب و تونس يوقعان على 9 اتفاقيات لتعزيز التعاون بين البلدين

بتاريــخ : 20 يونيو 2017 / 05:20 شاهد بالفيديو.. المغرب و تونس يوقعان على 9 اتفاقيات لتعزيز التعاون بين البلدين | بووز
شاهد بالفيديو.. المغرب و تونس يوقعان على 9 اتفاقيات لتعزيز التعاون بين البلدين
شاهد بالفيديو.. المغرب و تونس يوقعان على 9 اتفاقيات لتعزيز التعاون بين البلدين

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شاهد بالفيديو.. المغرب و تونس يوقعان على 9 اتفاقيات لتعزيز التعاون بين البلدين

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