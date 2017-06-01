بعد طردها من قبل السعودية...إبل قطر مهددة بسب ضيق المراعي ﻿

أورد موقع قناة ''العربية نت'' تطبيق السعودية لقرار طرد الإبل القطرية التي ترعى في مزارع المملكة، على خلفية قطع العلاقات الخليجية والعربية مع قطر.

شوف تيفي وكالات



أورد موقع قناة ''العربية نت'' تطبيق السعودية لقرار طرد الإبل القطرية التي ترعى في مزارع المملكة، على خلفية قطع العلاقات الخليجية والعربية مع قطر.



ووفق ذات المصدر، ''أعادت المملكةُ العربية السعودية الآلاف من الإبل المملوكة لقطريين إلى الدوحة، وهو ما يضع قطر في مأزق توفير مراعٍ لهذه الأعداد الكبيرة من الإبل مع اشتداد حرارة الصيف، بعدما كانت تستنزف مياه السعودية ومراعيها بأرخص الأعلاف ومن دون اشتراطات''.



وأضحت الخطوط الجوية هي البوابة الوحيدة التي تربط قطر بباقي العالم، حيث دفع قطع العلاقات بين دول الخليج الإمارة الغنية إلى الإعتماد عن أسطولها الجوي لتلبية حاجياتها الداخلية.