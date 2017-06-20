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بعد غياب طويل سعد المجرد ينشر صورة جديدة...وهاكيفاش علق عليها.

بتاريــخ : 20 يونيو 2017 / 02:25 بعد غياب طويل سعد المجرد ينشر صورة جديدة...وهاكيفاش علق عليها. | ثقافة و فنون
بعد غياب طويل سعد المجرد ينشر صورة جديدة...وهاكيفاش علق عليها.
بعد غياب دام لأزيد من شهر، نشر المغني المغربي سعد المجرد قبل قليل عبر حسابه الرسمي على تطبيق الإنستغرام صورة جديدة له أرفقها بكلمة « الصبر، والله الوطن الملك ».

شوف تيفي

بعد غياب دام لأزيد من شهر، نشر المغني المغربي سعد المجرد قبل قليل عبر حسابه الرسمي على تطبيق الإنستغرام صورة جديدة له أرفقها بكلمة « الصبر، والله الوطن الملك ».

وفور نشره للصورة التي ظهر فيها لمعلم وهو مبتسم انهالت عليه العديد من التعاليق أمثال « الله يدومها ضحك، توحشناك، وغيرها من التعابير والتعاليق..

وكان سعد المجرد قد فضل قبل مدة قصيرة الإبتعاد عن مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد حصوله على السراح المؤقت.

جدير بالذكر أن سعد المجرد كان قد ألقي عليه القبض شهر نونبر المنصرم بباريس بتهمة تعنيف ومحاولة اغتصاب فتاة فرنسية حيث ظل في سجن فوري لأزيد من 6أشهر.

 

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ثقافة وفنون سعد المجرد صورة جديدة شوف تيفي

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