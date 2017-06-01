''التردد'' يطيح بتاجر مخدرات في محطة قطار عين السبع بالدار البيضاء ﻿

تمكنت عناصر الأمن المرابطة بمحطة القطار بعين السبع، من توقيف شخص قادم من مدينة طنجة حاملا قرابة ثلاثة كيلوغرامات من المخدرات ''الخامة'' لترويجها بمدينة الدرا البيضاء.

شوف تيفي



تمكنت عناصر الأمن المرابطة بمحطة القطار بعين السبع، من توقيف شخص قادم من مدينة طنجة حاملا قرابة ثلاثة كيلوغرامات من المخدرات ''الخامة'' لترويجها بمدينة الدرا البيضاء.



وحسب مصادر مطلعة، إرتاب عنصري أمن تابعين للمنطقة الأمنية عين السبع من تصرفات وحركات أحد الركاب بمحطة القطار، ليطالبوه فورا ببطاقة الهوية لكن تردد المعني بالأمر دفع الشرطيين إلى تفتيش حقيبته، ليفاجئوا بوجود كيلوغرامات من المخدرات ''الخامة''، ليتم إعتقاله وتقديمه للشرطة القضائية لمواصلة البحث معه.



وأفادت ذات المصادر، أن الموقوف اعترف اليوم في إطار التحقيقات الأولية بأن المخدرات تهمه لوحده، وأنه اقتناها من مدينة طنجة لتوزيعها بالدار البيضاء، حيث يصر على نفي وجود علاقة أي شخص أو اتفاقه مسبقا مع جهة ما لترويجها بالمدينة.