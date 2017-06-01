توقيف ثلاثة أشخاص للإشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في السطو على وكالة لصرف العملات بإقليم سطات ﻿

تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثلاثة أشخاص، أحدهم يشغل مهمة عون سلطة والثاني من ذوي السوابق القضائية

شوف تيفي

تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثلاثة أشخاص، أحدهم يشغل مهمة عون سلطة والثاني من ذوي السوابق القضائية، وذلك للإشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في السطو على وكالة لصرف العملات بمركز أولاد مراح التابع لإقليم سطات وسرقة مبالغ مالية مهمة.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهم داهموا، بمعية ثلاثة مساهمين آخرين، وكالة لصرف العملات بمركز أولاد مراح التابع لإقليم سطات، صباح يوم الجمعة المنصرم، وقاموا بتهديد المستخدمة بواسطة أسلحة بيضاء وتعريضها للسرقة، والسطو على مبالغ مالية من داخل الوكالة.

وأضاف البلاغ أن إجراءات البحث أسفرت عن توقيف اثنين من المشتبه فيهم بمدينة الدار البيضاء، وتم العثور بحوزتهما على منقولات متحصلة من السرقة، ومبلغ مالي من الأموال المسروقة يقدر بـ 142.100 درهم، وأداة حديدية قاطعة تستخدم في كسر الأقفال، بينما تم توقيف المشتبه فيه الثالث بمدينة سطات.

وأشار المصدر إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لكشف جميع ملابسات هذه القضية وتوقيف كافة المتورطين المحتملين.