الداخلية و الخارجية فالمغرب ناشطين مع راسهم ﻿

في لقاء عابر في وقت عابر أمام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، التقطت الكاميرا وفي غفلة منهما وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت و ووزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي ناصر بوريطة وهما في ود وانسجام

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في لقاء عابر في وقت عابر أمام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، التقطت الكاميرا وفي غفلة منهما وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت و ووزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي ناصر بوريطة وهما في ود وانسجام يتبادلان الحديث الجانبي ويضحكان بتلقائية.

واستحق تعليق بعض المتتبعين بأن الداخلية والخارجية ''كيتمازحو و ناشطين'' من المزاح أي تقشاب وزاري وزاري بامتياز بين هرمين مكملين لفتيت بمسؤلياته الجسيمة الملقاة على عاتقه داخل الوطن، وبوريطة بأدواره الخارجية الرائدة التي أصبحت حديث العالم مع ''حصار قطر ''...الصورة حسب العديد من الخبراء تعكس طمأنينة أصحاب القرار على أمن واستقرار البلد والسلام الذي يعمه في عز الحراك الشعبي...هذا هو النموذج المغربي الفريد...