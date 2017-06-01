إطلاق سراح القاضي ''ماء العين'' المتابع بالإرتشاء لوضعه الصحي ﻿

عاينت ''شوف تيفي'' عشية اليوم الإثنين حلول العديد من شيوخ وأعيان قبيلة ''ماء العينين'' على منزل القاضي بمحكمة النقض ''ماء العينين '' بمدينة تمارة بعد إطلاق سراحه مؤقتا إعتبارا لوضعه الصحي.

شوف تيفي



عاينت ''شوف تيفي'' عشية اليوم الإثنين حلول العديد من شيوخ وأعيان قبيلة ''ماء العينين'' على منزل القاضي بمحكمة النقض ''ماء العينين '' بمدينة تمارة بعد إطلاق سراحه مؤقتا إعتبارا لوضعه الصحي.



وأوضحت مصادر ''شوف تيفي'' المقربة من القاضي الذي أودع السجن بتهمة ''الإرتشاء''، أن ماء العينين ماء العينين سيتابع في حالة سراح إعتبارا لوضعه الصحي الذي وصف بالمتأزم، وأنه يتواجد بمنزله في مدينة تمارة.



وأضافت ذات المصادر، أن الوضع الصحي للقاضي وصديق رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران، تدهور بشكل كبير منذ إعتقاله وإحالته على السجن، حيث تفاعل المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع رسالة سابقة لأعيان قبيلة ماء العينين، حيث قام بزيارته رفقة وفد طبي أكد تدهور وضعيته الصحية.