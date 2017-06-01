مواطنون غاضبون من إغلاق أبواب مصلحة تصحيح الإمضاء بالناظور ﻿

عبر مجموعة من المواطنين عن غضبهم وسخطهم من الطريقة التي يتم بها تسيير مصلحة تصحيح الإمضاءات التابعة للبلدية الموجودة بسوق ''المركب التجاري »بمدينة الناظور،

شوف تيفي

عبر مجموعة من المواطنين عن غضبهم وسخطهم من الطريقة التي يتم بها تسيير مصلحة تصحيح الإمضاءات التابعة للبلدية الموجودة بسوق ''المركب التجاري »بمدينة الناظور، حيث أكدت مصادر ''شوف تيفي '' أنه تم إغلاق الباب الرئيسي قبل إنتهاء وقت العمل بـ20 دقيقة، الشيء الذي اعتبروه أمرا غير مقبول وغير منطقي، إذ من المفروض أن يتم إغلاق الباب في الوقت المحدد.

وأضاف المصدر ذاته، أن الحارس الخاص بالمصلحة حاول منع المواطنين من الخروج حيث طالبهم بالجلوس حتى إنتهاء الموظفين من تقديم خدماتهم لجميع الموجودين بالداخل، مضيفا أنه إن تم فتح الباب سيدخل المواطنين الذين ينتظرون بالخارج.

ومن جهتهم رد هؤلاء''هل هذه مصلحة لتصحيح الإمضاء أم سجن''، معتبرين أن هذا الأمر مرفوض ولا يمكن احتجاز المواطنين بالداخل لنهاية عمل الموظفين لمثل هذا السبب التافه.

هذا وطالبوا الجهات المسؤولة التدخل الفوري والقيام بالإجراءات اللازمة من أجل جعل هذه المصلحة تقوم بعملها على أحسن وجه خصوصا أثناء فصل الصيف الذي يعرف قدوم أبناء الجالية المغربية.